Глава Пентагона заявил, что послевоенное будущее Ирана должно отвечать интересам США

Хегсет: послевоенное будущее Ирана должно отвечать интересам США
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Послевоенное устройство Ирана должно учитывать интересы США и исключать угрозу со стороны иранских ракет и возможного ядерного шантажа. Об этом министр войны США Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, посвященной ходу операции «Эпическая ярость».

США не будут жить в условиях ядерного шантажа или под угрозой ракет, которые могут быть нацелены на американцев или союзников страны на Ближнем Востоке, отметил он.

По его словам, именно этим объясняется выбор целей операции США и Израиля против Ирана.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана так же, как это происходило в Венесуэле. Кандидатуру сына бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи Моджтабы (он был избран 9 марта) он раскритиковал. По его словам, Моджтаба продолжит политику отца, в результате чего «через пять лет» начнется новое противостояние США и Ирана.

Ранее в Пентагоне назвали день самых масштабных ударов США по Ирану.

 
