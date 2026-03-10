Размер шрифта
В Подмосковье взорвался джип

«Осторожно, Москва»: джип взорвался у ТЦ в подмосковном Селятино

В поселке Селятино Московской области около торгового центра взорвался джип. По предварительной версии, в машине был газовый баллон, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Автомобиль марки «Ниссан» взорвался у торгового центра в Селятино. Предварительно, взрыв мог произойти из-за газового баллона, который находился внутри салона», — сказано в посте.

Судя по кадрам, авто полностью выгорело, на месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет. На момент публикации ведомства не комментировали сведения о происшествии.

До этого сообщалось, что на Щелковском шоссе в Москве правоохранители проверяют «тикающюю» брошенную машину. По данным жителей, иномарка припаркована давно, сегодня от автомобиля стал раздаваться стук. Предварительно, это может быть звуком сигнализации.

Силовики устанавливают владельца автомобиля. Других подробностей канал не приводит. Комментариев от ведомств на момент публикации не поступало.

Ранее в московском торговом центре обнаружили подозрительный предмет.

 
