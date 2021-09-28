Принц Эндрю продает свой единственный дом из-за долгов

Сын Елизаветы II принц Эндрю вынужден продать единственный объект недвижимости, находящийся у него в собственности – шале на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии. Это позволит ему покрыть невыплаченный долг за дом, сообщает The Times.

Шале будет продано за £17 млн – это позволит избежать судебной тяжбы с прежней владелицей, Изабель де Рувр, которая ранее через суд потребовала выплатить £6,6 млн, которые принц Эндрю оставался должен за дом.

«Иск был отозван и дело близится к разрешению к обоюдному удовлетворению», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон приобрели шале в Вербье в 2014 году в ипотеку за £18 млн. К концу 2019 года за ними оставался долг в размере 5 млн, однако они прекратили совершать выплаты. В мае 2020 года бывшая владелица дома подала в суд иск с намерением получить оставшуюся сумму и компенсацию.

После продажи шале у герцога Йоркского не останется объектов недвижимости, находящихся в личной собственности. Резиденция Ройал-Лодж неподалеку от Виндзорского замка, где проживают принц Эндрю и Сара Фергюсон, является собственностью Короны.

Подробно о том, как принц Эндрю задолжал за дом, ранее писала «Газета.Ru».