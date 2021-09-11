Принц Эндрю получил юридические документы по делу об изнасиловании

Британский принц Эндрю получил юридические документы по иску, в котором он обвиняется в сексуальном насилии. Об этом сообщается телеканал Sky News со ссылкой на судебный документ.

Адвокаты, представляющие американку Вирджинию Джуффре, которая подала в суд на герцога Йоркского, указали в документе, что гражданский иск 27 августа был передан сотруднику полиции, дежурившему у главных ворот Королевской ложи в Большом Виндзорском парке.

Ранее стало известно, что Джуффре обратилась в суд с иском к британскому принцу Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Женщина утверждает, что член королевской семьи впервые надругался над ней в Лондоне, когда ей было 17 лет.

В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был его другом. На суде против американца одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.