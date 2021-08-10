На принца Эндрю подали в суд из-за обвинений в изнасиловании

Американка Виджиния Джуффре обратилась в суд с иском к британскому принцу Эндрю, обвинив его в изнасиловании, передает Associated Press.

Адвокаты женщины подали иск в отношении сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. Джуффре утверждает, что член королевской семьи надругался над ней в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Согласно иску, принц Эндрю также подвергал ее сексуальному насилию в особняке финансиста Джеффри Эпштейн в Нью-Йорке и на острове этого бизнесмена на Виргинских островах. Эпштейн заставил Джуффре вступить в половую связь с герцогом Йоркским против ее воли. Женщина также боялась смерти или наказания за неповиновение. Сам принц Эндрю знал о ее возрасте.

В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с Эпштейном, который был его другом. На суде против американского финансиста одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.