Телеведущий объяснил популярность костюмов синего цвета на ПМЭФ

В заключительный день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) исследователь моды, журналист Тим Ильясов рассказал «Газете.Ru», почему в деловом гардеробе доминирует синий цвет.

«Синий в принципе и темно-синий в частности является наиболее эмоционально спокойным, не раздражающим цветом, поэтому традиционно он был принят в деловой среде как основной и для мужского, и для женского делового гардероба», — рассказал он.

В отличие от агрессивного, эмоционально, громкого красного цвета синий олицетворяет спокойную поступательную деятельность, традиционность и устойчивость, резюмировал Ильясов.

«Несомненно, темно-синий костюм предпочтительнее, потому что он будет более нейтральным, более универсальным и менее вызывающим в верхней деловой среде», — сказал эксперт.

По словам исследователя моды, яркий оттенок «вызывает, скорее, улыбку».

Тем не менее, собеседник не стал настаивать на том, что для ярко-синего оттенка есть однозначные «да» или «нет». Он признался, что ему лично костюмы этого цвета не кажутся эстетичными, но здесь речь идет только о личном восприятии.

Ранее сомелье, эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузумухамедов сообщил «Газете.Ru», какая самая высока реальная цена виски в буфете ПМЭФ.