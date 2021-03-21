СМИ узнали клички новых корги Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II дала имя своим двум новым собакам. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на источник.

Как сообщает таблоид, королева назвала щенков Фергюс и Мик.

Собеседник издания рассказал, что щенку Фергюсу породы дорги (смесь корги и таксы) дали кличку в честь дяди королевы Фергюса Боуз-Лайона, погибшего в возрасте 26 лет в битве при Лоосе, которая произошла во время Первой мировой войны. Второй корги получил кличку в честь одноименного озера в Шотландии, рядом с которым Елизавета II любит прогуливаться и устраивать семейные пикники.

В марте стало известно, что у британской королевы Елизаветы II появились два щенка корги. Сообщалось, что эти собаки, в отличие от прежних питомцев, не являются прямыми потомками корги по имени Сьюзен, которую монарх получила на свое 18-летие в 1944 году.