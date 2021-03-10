Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

Британский телеведущий Пирс Морган уволился с поста ведущего программы Good Morning Britain после того, как в эфире программы раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл за их заявления о давлении со стороны королевской семьи и расизме, сообщает ITV.

Данное заявление было сделано после того, как вещательный регулятор Ofcom начал расследование из-за полученных жалоб относительно программы.

«Мы начали расследование из-за показанного в понедельник выпуска программы в соответствии с нашими правилами о вреде и правонарушениях. По данным на 14.00 (17.00 мск) 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы», — говорится на официальной странице в Twitter Ofcom.

После разговора с телеканалом ведущий сам принял решение об уходе с программы и руководство поддержало его решение, сообщает ITV.

Ранее Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл о расовом вопросе.