Опра Уинфри заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II

Журналистка Опра Уинфри, которая провела интервью с супругой принца Гарри Меган Маркл, утверждает, что девушка, говоря о расизме в королевской семье, не имела в виду королеву Великобритании Елизавету II и ее мужа. Об этом сообщает The Sun.

Ранее Маркл в интервью Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи.

«Это были и не его бабушка, и не его дед», — уточнила Уинфри.

При этом он добавила, что это могли быть отец принца Гарри принц Чарльз, либо его брат принц Уильям, либо их жены.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Также ходе интервью Маркл призналась, что во время выполнения королевских обязанностей ее посещали мысли о самоубийстве.