Принц Чарльз перестал разговаривать с сыном Гарри из-за его решения покинуть семью

Сын королевы Великобритании, принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать со своим младшим сыном Гарри, узнав о его решении вместе с женой Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью CBS.

Принц Гарри признался, что рассказал своей бабушке Елизавете II и отцу о своем решении отказаться от статуса еще до того, как объявил об этом публично. Он отметил, что всего было три подобных разговора, когда они с супругой находились в Канаде.

По словам герцога, прежде чем принц Чарльз перестал отвечать на его звонки, он попросил изложить мысли по этому поводу в письменной форме.

Принц Гарри уточнил, что сделал все это и даже включил такие детали, как возможную дату объявления о принятом решении. Он считает, что его отец повел себя таким образом из-за того, что «дело было взято в собственные руки».

«Мне нужно было сделать это для своей семьи, <...> для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для [сына] Арчи, потому что я мог видеть, к чему все это приведет», — рассказал герцог Сассекский в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Ранее источник из Букингемского дворца заявил, что принц Гарри и Маркл «объявили войну» королевской семье.