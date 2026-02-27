Размер шрифта
Дело возбудили после того, как в Петербурге упавшая с крыши льдина чуть не прибила женщину

В Петербурге завели дело после того, как на женщину с крыши упала льдина
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге возбудили дело после того, как 56-летнюю женщину чуть не прибило упавшей с крыши льдиной. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По версии правоохранителей, коммунальщики не провели вовремя очистку кровли здания от снега и льда, и в результате этого пострадала прохожая. Вред, причиненный ее здоровью, оценили как тяжкий.

Инцидент произошел на Разъезжей улице. В результате падения льда женщина получила удар по голове. Пострадавшую госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.

 
