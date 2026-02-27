Размер шрифта
Общество

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали семь человек
ГКУ МО «Мособлпожспас»/VK

Семь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутки с грузовиком в Подмосковье. Об этом сообщили в Мособлпожспасе.

«На момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Обошлось без жертв, однако семь человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Госпитализация потребовалась четырем пострадавшим, в том числе пожилому мужчине, который сломал позвоночник.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи в обоих транспортных средствах, организовали ограждение места аварии для безопасности других участников движения и недопущения повторных ДТП.

Несколькими днями ранее в Калачинском районе Омской области произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Пострадали два человека. Как уточняют «Известия», автомобиль Mazda при выезде со второстепенной дороги не уступил автобусу ПАЗ и столкнулся с ним. В салоне находились 17 пассажиров. После удара автобус съехал в кювет.

Ранее в Краснодаре произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

 
