На видео попало, как полицейские схватили подозреваемого, сидевшего на унитазе

На видео попало, как полицейские в Бразилии схватили подозреваемого, который сидел на унитазе, пишет Metropoles.

По данным правоохранителей, в рамках следственных действий было исполнено девять судебных ордеров, включая два на арест и семь на обыски и изъятие имущества.

Во время визита по одному из адресов полицейские задержали подозреваемого, которого застали врасплох в момент, когда он сидел на унитазе. По пути в участок задержанный сообщил, что в доме спит его бабушка. Полицейские проинформировали женщину о причинах проведения операции и продолжающихся следственных действиях.

Операцию проводили сотрудники Отделения по расследованию наркотиков (Dise) совместно с полицейскими подразделениями Табоан-да-Серра. Итоговый отчет о результатах мероприятия, включая возможные задержания и изъятия, ожидается позднее.

Ранее в Бразилии школьницу похитили и жестоко изнасиловали, приняв за девушку главы наркокартеля.