Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что у нее случился выкидыш. Об этом она сообщила в материале для The New York Times.

По ее словам, это произошло в июле 2020 года.

«Это было июльское утро, которое начиналось так же обычно, как и любой другой день: приготовить завтрак. Накормить собак. Принять витамины. Найти недостающий носок. Поднять карандаш, который закатился под столом. Забрать волосы в хвост перед тем, как достать сына из кроватки. После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я села на пол с сыном на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я знала, держа на руках своего первенца, что я теряю второго ребенка», — написала Меган.

После этого они с мужем, принцем Гарри, поехали в больницу.

Статья называется «Мы делим потери», и Маркл призвала чаще спрашивать окружающих: «Ты в порядке?»

«В этом году многие из нас достигли критического уровня. В 2020 году потери и боль преследовали каждого из нас», — написала она.

6 мая 2019 года у Меган и Гарри родился первый ребенок, Арчи.

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