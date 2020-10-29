Названа победительница конкурса «Краса России — 2020»

Жюри конкурса «Краса России — 2020» объявило победительницу, которой стала студентка Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского Альбина Королева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов.

Сама победительница в своем Instagram отметила, что награда является честью для нее.

«Теперь я «Краса России — 2020»! Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне», — написала девушка.

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