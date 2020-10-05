Заболевшая COVID-19 Меланья Трамп рассказала о самочувствии

Заразившаяся коронавирусом нового типа первая леди США Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии на странице в Twitter.

«Чувствую себя хорошо, буду отдыхать дома. Спасибо медицинскому персоналу», – написала супруга американского президента.

Она также поблагодарила сторонников за поддержу и пообещала молиться за всех, кто столкнулся с заболеванием.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Глава государства был госпитализирован. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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