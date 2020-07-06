Лукашенко не надел обувь на интервью
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью в одних носках, видеозапись опубликована телеканалом «Беларусь 1».
Сам глава государства объяснил свое решение ходить босиком тем, что он уважает труд уборщиц.
По словам интервьюера, данная встреча президента со СМИ состоялась после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. На интервью босиком были и президент, и сам журналист.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко пообещал «интересные выборы» в Белоруссии
— Лукашенко прослезился, беседуя с ветераном