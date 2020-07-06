Лукашенко не надел обувь на интервью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью в одних носках, видеозапись опубликована телеканалом «Беларусь 1».

Сам глава государства объяснил свое решение ходить босиком тем, что он уважает труд уборщиц.

По словам интервьюера, данная встреча президента со СМИ состоялась после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. На интервью босиком были и президент, и сам журналист.

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