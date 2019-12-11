На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула «Мисс Львов – 2018» Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву. Об этом пишет издание «Сегодня».

Как стало известно, девушка поехала в Россию на празднование дня рождения. При этом СМИ она сообщила, что отправляется в Амстердам.

При этом выложенные в соцсетях модели фото помогли журналистам и пользователям сети узнать, что она побывала в Москве.

После этого Болюх написала в своем Facebook, в котором призналась, что любит свою страну и придерживается ее целостности «от Крыма до Киева, от Львова до Донецка». При этом она добавила, что в России у нее имеются друзья.