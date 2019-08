В Сети высмеяли Трампа из-за поцелуя Меланьи с Трюдо

После появления фотографий с саммита G7, на который президента США Дональда Трампа сопровождала супруга Меланья, пользователи Сети высмеяли пикантный снимок с ними и канадским премьером Джастином Трюдо. Об этом пишет DerWesten.

Отмечается, что пока Трамп смотрел в сторону, Трюдо приветствовал его жену поцелуем в щеку. «Решающий момент» был запечатлен: на фотографии кажется, что они поцелуют друг друга в губы, в этом время как разочарованный Трамп стоит рядом. После публикации снимка в Сети появились веселые изображения и комментарии.

Так, пользователь Paul Christian посоветовал поискать себе того, кто будет смотреть на вас так, как Меланья на премьер-министра Канады. Еще один пользователь задался вопросом, можно ли на такое обижаться. В другом посте с хэштегом #MelaniaLovesTrudeau (#МеланьялюбитТрюдо) написано о том, что сложно представить, что первая леди США могла предпочесть канадского политика мужу. Однако пост сопровождает нелестная для Трампа фотография, превращающая сообщение в насмешку.

I can't imagine why Melania would prefer Trudeau to The Donald.#MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/BdOR3jlrvO