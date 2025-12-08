Названы востребованные профессии в 2026 году

«Опора России»: в 2026 году в РФ будет стабилен спрос на рабочие специальности

В 2026 году в России будет стабилен спрос на рабочие специальности – это нарастающий тренд последнего десятилетия, сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Диапазон профессий широк: нужны кадры в химической промышленности, авиации, машиностроении, радиоэлектронике, то есть во всех тех отраслях, что называются приоритетными и высокотехнологичными. Для экономики страны задача импортозамещения, развития собственной технологической базы, роста производительности труда из актуальной стала «экзистенциальной», то есть жизненной, необходимостью. В ряде отраслей сохранить технологическое лидерство — значит привлечь квалифицированные кадры, интеллектуалов, которые могут создавать, развивать, управлять современными предприятиями, технологиями, оборудованием, материалами», — отметил Пищальников.

По его словам, сохранение лидерства обеспечит приемлемые темпы роста и сократит отставание в технологиях. Это значит, что спрос на технических специалистов в широком спектре — от металлообработчиков до биологов — сохранится на долгие годы, предупредил вице-президент.

Он добавил, что спрос существует не только на специальности, но и на качества сотрудников. В 2026 году самым востребованным станет быстрая адаптация к новым условиям, констатировал Пищальников. Он заключил, что сразу за адаптацией идут: универсальность, владение несколькими навыками, смежными профессиями.

Ранее Голикова заявила, что в ближайшие годы самыми востребованными профессиями будут швеи и сварщики.