В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на Харьковском направлении задействовано добровольческое подразделение «Фрайкор», в котором служат сатанисты (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и неоязычники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных социальных сетей.

В публикации говорится, что до начала спецоперации на Украине движение было известно публичными акциями с применением насилия. Первый командир объединения Георгий Тарасенко был ликвидирован военнослужащими РФ в марте 2022 года.

На эмблеме подразделения «Фрайкор» присутствует символика нацистской организации СС. Кроме того, отсылки к объединению можно найти в публикациях солдат подразделения. Один из военных в своих социальных сетях публикует посты на немецком языке, называет Белгород украинским городом, а также шутит о концлагере Бухенвальд.

Помимо этого, на страницах солдат можно найти фотографии с сатанинскими жестами, черепами животных, пентаграммами, а также рунами и упоминаниями идолов и языческих богов.

До этого командир отряда с позывным «Ветер» рассказал, что бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Север», несмотря на доставляемые мышами неудобства, не содержат в своих местах дислокации кошек, потому что ВСУ, контролируя местность с беспилотников, сбрасывали мины на животных.

Ранее российские силовики сообщили о ликвидации боевика нацбатальона Главного управления разведки МО Украины.