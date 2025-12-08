На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое мужчин изнасиловали школьницу и сняли все на видео с целью шантажа

В Индии юноши надругались над 13-летней девочкой и вымогали деньги у ее семьи
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии двое юношей изнасиловали школьницу, записали это на видео и стали шантажировать ее семью. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш. Жертвой насилия стала 13-летняя девочка. После случившегося преступники потребовали у ее родителей 5 лакхов рупий (примерно 425 тыс. рублей), угрожая распространить видео.

Семья обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка установили личности и местонахождение подозреваемых. При попытке задержания мужчины открыли огонь, полицейские ответили выстрелами. В ходе перестрелки один из подозреваемых был ранен.

Задержанными оказались 19-летний Вайбхав Патсария и его 21-летний родственник Вишал Патсария из Рамнагар-Гараутха. У них изъяли огнестрельное оружие. Сейчас оба находятся под стражей, расследование продолжается.

Ранее шесть человек изнасиловали мальчика на фестивале и получили 90 лет лишения свободы.

