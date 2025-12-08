На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска

Пушилин: после освобождения Ровного у Красноармейска расширяется буферная зона
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Освобождение Ровного дало возможность расширить зону безопасности вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона», — отметил он.

8 декабря Министерство обороны России показало видео освобождения населенного пункта Ровное Донецкой народной республики (ДНР), находящегося между взятым под контроль Красноармейском и окруженным Димитровым. На кадрах военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка Центральной группировки войск держат в руках флаг России.

7 декабря в Минобороны России сообщили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове (украинское название — Мирноград). По подсчетам ведомства, потери противника составили до 480 человек.

Ранее на Западе прокомментировали положение России в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами