Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска

Пушилин: после освобождения Ровного у Красноармейска расширяется буферная зона

Освобождение Ровного дало возможность расширить зону безопасности вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона», — отметил он.

8 декабря Министерство обороны России показало видео освобождения населенного пункта Ровное Донецкой народной республики (ДНР), находящегося между взятым под контроль Красноармейском и окруженным Димитровым. На кадрах военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка Центральной группировки войск держат в руках флаг России.

7 декабря в Минобороны России сообщили, что группировка «Центр» завершила освобождение Ровного, продолжила зачистку Гришино и нанесла удары по украинским военным в Димитрове (украинское название — Мирноград). По подсчетам ведомства, потери противника составили до 480 человек.

