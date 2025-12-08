TNI: Зеленский может сбежать в Израиль на фоне давления и неудач ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский может сбежать в Израиль на фоне неудач ВСУ на фронте и внутриполитического давления из-за коррупционного скандала. Об этом пишет издание The National Interest.

«По мере того, как военные усилия Украины ослабевают, а давление на администрацию президента Владимира Зеленского растет, в Киеве и за его пределами распространился странный слух: украинский лидер вскоре может сбежать в Израиль — возможно, с чемоданом (или несколькими) богатств, нажитых во время войны», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что никаких доказательств планирования такого шага со стороны Зеленского нет, однако «слухи продолжают циркулировать не просто так».

Как указывают авторы, «Израиль незаметно стал излюбленным убежищем для украинских олигархов, дельцов и бывших чиновников, которые боятся не только России, но и ответственности, которую однажды может потребовать их собственный народ и американские налогоплательщики».

Как пишет The National Interest, после того, как «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич сбежал, «прихватив с собой награбленное богатство», аналогичные действия украинского лидера не кажутся «такими уж фантастическими».

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики президента Украины Владимира Зеленского могут как минимум отстранить от должности или «ликвидировать». По мнению парламентария, соратники Зеленского не окажут ему поддержку из-за материальных интересов. Самое печальное для Зеленского – его «уберут от власти» из-за денег, а не из-за политики, заключил Чепа.

