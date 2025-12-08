На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Автодор» переведет в платный режим два новых участка М-12

Глава «Автодора»: обход Челнов и Нижнекамска сделают платным
true
true
true
close
Телеграм-канал Марата Хуснуллина

«Автодор» сделает платными два новых участка трассы М-12 от Казани до Дюртюлей. Об газете «Коммерсантъ» заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

По его словам, на платный проезд будут переведены обход пяти сел в Башкирии, а также обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане.

Петушенко подчеркнул, что остальные участки трассы останутся бесплатными. Он пояснил, что перевод всех участков на платный режим привел бы к значительному увеличению нагрузки на местные дороги.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

В сентябре 2024 года Петушенко заявлял, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новая автодорога.

