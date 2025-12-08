На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце случилась вспышка высочайшего класса

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X
NASA/SDO

Мощная солнечная вспышка класса X случилась утром 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

По словам ученых, вспышка X2.1 продолжительностью 15 минут произошла 8 декабря в 08:01 мск в группе пятен 4298.

Также в сообщении отмечается, что в ночь на понедельник были зарегистрированы еще две вспышки класса М — М2.5 и М2.1.

До этого ученые предупредили, что в период с 9 по 10 декабря ожидаются сильные магнитные бури уровня G2–G3 в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1.

В конце ноября на Солнце произошли пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Явления зафиксировали в период с 01:22 до 19:07. Вспышки длились от 8 до 48 минут.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее на космическом астероиде впервые обнаружили сахар и жвачку.

Теперь вы знаете
