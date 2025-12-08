На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ заявила о задержании агента СБУ в Ростовской области

ФСБ задержала в Ростовской области молодого россиянина по подозрению в госизмене
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области 21-летнего россиянина по подозрению в совершении государственной измены. Как сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, молодой человек сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС.

По версии следствия, россиянин посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем СБУ, после чего согласился на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия Киеву «в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ». По заданию куратора он за денежное вознаграждение поджег термошкаф вышки сотовой связи, говорится в сообщении ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ — «Террористический акт» и «Государственная измена». Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Россиянин заключен под стражу.

До этого сообщалось, что предприниматель и изобретатель из Курска Виталий Ревин получил 24 года колонии строгого режима по делу о госизмене и финансировании терроризма. Суд установил, что мужчина связался с представителями украинского полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и предложил спроектированный им зенитный прожектор для выявления подлетающих к Киеву российских дронов.

Ранее на Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за покушение на госизмену.

