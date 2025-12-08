На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авербух предрек победу фигуристу Малинину на Олимпиаде 2026 года

Авербух допустил, что фигурист Малинин не упустит золото на ОИ-2026
Liam Richards/Global Look Press

Серебряный олимпийский призер, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух спрогнозировал победу американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпийских играх 2026 года, передает РИА Новости.

«Я думаю, сенсаций не будет. У Малинина колоссальный запас. В Финале Гран-при он почти 30 баллов привез второму месту, ему для победы на Олимпиаде достаточно и половину прыгнуть из того, что он исполняет», — заявил Авербух.

Малинин стал победителем финала международной серии Гран-при, исполнив в финале в произвольной программе семь четверных прыжков.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41). Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Сун Сато (292,08).

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Ранее Малинин рассказал, когда планирует исполнить пятерной прыжок публично.

