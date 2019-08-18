Меган Маркл запретили носить джинсы из-за Елизаветы II

Близкий к королевской семье источник проинформировал о том, что герцогине Сассекской Меган Маркл запретили носить джинсы. Об этом пишет The Sun.

По словам источника, речь о запрете возникла в связи с будущим визитом принца Гарри и его супруги к королеве, которая в настоящее время находится в шотландском замке Балморал.

«Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы должны остаться в коттедже Фрогмор», — сказал источник.

Он добавил, что то же касается туфлей на танкетке, которые не любит Елизавета II. Уточняется, во во время пребывания в замке и посещения церкви Маркл может носить одежду шотландских дизайнеров.

Ранее экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете.