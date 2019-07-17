Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Об этом пишет New Straits Times.

Стороны оформили неотменяемый развод. Согласно ему, пара может вновь вступить в брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, который разведется с ней по своей воле или после его кончины.

Причина развода не сообщается.

Официального подтверждения развода от Малазийского монарха и «Мисс Москвы» не поступало.

Ранее сообщалось, что русская жена экс-короля Малайзии родила сына.