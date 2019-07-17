Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Об этом пишет New Straits Times.
Стороны оформили неотменяемый развод. Согласно ему, пара может вновь вступить в брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, который разведется с ней по своей воле или после его кончины.
Причина развода не сообщается.
Официального подтверждения развода от Малазийского монарха и «Мисс Москвы» не поступало.
Ранее сообщалось, что русская жена экс-короля Малайзии родила сына.