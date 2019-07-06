Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл разругались из-за ситуации с крестными их сына Арчи. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, принц Гарри выступает за то, чтобы не называть публике имена крестных родителей их сына.

Обычно эти данные публично зарегистрированы. Однако в церкви, где будет проходит крещение Арчи сообщили, что сведения все же будут засекречены.

По словам друга принца и Маркл, инициатором сохранения завеса тайны является непосредственно принц Гарри, а не его жена.

Также источник рассказал, что только 25 гостей посетят крещение Арчи в субботу, 6 июля.

Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.