Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы

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В Шотландии открылась выставка о бракосочетании Меган Маркл и принц Гарри, для которой супруги записали аудиогид и рассказали о подготовке церемонии. Об этом сообщает The Daily Express.

Отмечается, что супруги продумывали торжество до мелочей. При этом они руководствовались интимными и значимыми для них моментами. По словам принца Гарри, он попросил у королевы разрешение надеть униформу гвардейской кавалерии Британской армии, которая является его самой любимой.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына.