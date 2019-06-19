Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы
В Шотландии открылась выставка о бракосочетании Меган Маркл и принц Гарри, для которой супруги записали аудиогид и рассказали о подготовке церемонии. Об этом сообщает The Daily Express.
Отмечается, что супруги продумывали торжество до мелочей. При этом они руководствовались интимными и значимыми для них моментами. По словам принца Гарри, он попросил у королевы разрешение надеть униформу гвардейской кавалерии Британской армии, которая является его самой любимой.
Ранее Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына.