В штабе Зеленского ответили на данные о покупке его женой пентхауса в Крыму

В команде избранного украинского лидера Владимира Зеленского ответили на данные о покупке Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму по заниженной стоимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

В штабе Зеленского опровергли эти сведения.

«Недвижимость в Крыму была приобретены… в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — пояснили в штабе Зеленского.

Также команда избранного президента Украины подчеркнула, что квартира была куплена по рыночной цене, а не по заниженной.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского купила у олигарха пентхаус в Крыму за полцены.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.