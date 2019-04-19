Жена Зеленского раскрыла его недостатки

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Супруга кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского Елена раскрыла недостатки своего мужа. Об этом она рассказала в интервью «Апострофу».

По ее словам, Зеленский бывает рассеянным. Он постоянно забывает, где лежат вещи и ищет их.

«Раньше у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы их ему дали... Теперь он эти ключи ищет каждый день», — добавила Елена Зеленская.

Кроме того, он трудголик и почти не отдыхает, рассказала Елена.

«Кажется, что он такой веселый, но когда мы едем на отдых, то только день на третий его отпускает, и он может посмотреть вокруг и не быть в напряженном состоянии», — поделилась Елена Зеленская.

Ранее супруга Зеленского заявила, что хочет поговорить с женой Порошенко.