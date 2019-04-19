Жена Зеленского раскрыла его недостатки
Супруга кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского Елена раскрыла недостатки своего мужа. Об этом она рассказала в интервью «Апострофу».
По ее словам, Зеленский бывает рассеянным. Он постоянно забывает, где лежат вещи и ищет их.
«Раньше у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы их ему дали... Теперь он эти ключи ищет каждый день», — добавила Елена Зеленская.
Кроме того, он трудголик и почти не отдыхает, рассказала Елена.
«Кажется, что он такой веселый, но когда мы едем на отдых, то только день на третий его отпускает, и он может посмотреть вокруг и не быть в напряженном состоянии», — поделилась Елена Зеленская.
Ранее супруга Зеленского заявила, что хочет поговорить с женой Порошенко.