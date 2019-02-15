Пострадавшая в ДТП с принцем Филиппом женщина возмутилась исходом дела

Британка Эмма Фэйрвезер, которая получила травмы в результате аварии с участием принца Филиппа, осудила решение не привлекать его к ответственности. Об этом пишет Daily Mirror.

Как отмечается, она не может поверить в то, что ему удалось избежать наказания по суду.

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«Я не знаю, относились ли к кому-то еще таким образом», — рассказала Эмма Фэйрвезер.

Она добавила, что это стало шоком для нее, предположив, что принц Филипп сдал свои права для того, чтобы избежать ответственности.

Ранее сообщалось, что принца Филиппа не стали привлекать к ответственности за ДТП.