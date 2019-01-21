Умер Генрих Орлеанский

Принц Генрих Орлеанский, граф Парижский, претендент на французский престол, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

О смерти Генриха Орлеанского сообщил его сын, принц Жан Орлеанский.

«Я с грустью сообщаю о смерти моего отца, графа Парижского, этим утром, и вверяю его вашим молитвам», — написал он.

Генрих родился в 1933 году в Анжу. Он был главой Орлеанского королевского дома, и являясь прямым потомком короля Луи-Филиппа I, был кандидатом на престол по версии французских роялистов.