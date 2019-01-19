Елизавета II «попалась» за ездой без ремня безопасности через день после ДТП с ее мужем

Королева Великобритании Елизавета II была замечена во время езды за рулем не пристегнутая ремнем безопасности, пишет Daily Mail.

Фотографы сняли 92-летнюю королеву за рулем своего автомобиля Range Rover. При этом на фото видно, что Елизавета II не использует ремень безопасности.

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Издание отмечает, что Букингемский дворец всегда настаивал на том, чтобы королева тщательно следил за соблюдением законов.

17 января муж королевы 97-летний принц Филипп в результате ДПТ перевернулся на своем автомобиле.