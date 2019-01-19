Елизавета II «попалась» за ездой без ремня безопасности через день после ДТП с ее мужем

Герцог Эдинбургский Филипп за рулем своего внедорожника и королева Великобритании Елизавета II в... Steve Parsons/PA via AP

Королева Великобритании Елизавета II была замечена во время езды за рулем не пристегнутая ремнем безопасности, пишет Daily Mail.

Фотографы сняли 92-летнюю королеву за рулем своего автомобиля Range Rover. При этом на фото видно, что Елизавета II не использует ремень безопасности.

Реклама

Издание отмечает, что Букингемский дворец всегда настаивал на том, чтобы королева тщательно следил за соблюдением законов.

17 января муж королевы 97-летний принц Филипп в результате ДПТ перевернулся на своем автомобиле.