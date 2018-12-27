Маск попросил суд отклонить иск спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера

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Юристы Илона Маска попросили суд отклонить иск о клевете, который против основателя Tesla подал спасший детей из пещеры в Таиланде дайвер Верн Ансворт. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Ансворт обвинил Маска в клевете и потребовав компенсации в размере $75 тыс.

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Как отмечается, адвокаты Маска просят суд отклонить иск, так как высказывания основателя Tesla в адрес дайвера защищены первой поправкой к конституции США.

Ранее сообщалось, что Маск обвинил Ансворта в педофилии.