Принц Гарри поучаствовал в древнем ритуале маори

Британский принц Гарри принял участие в древнем ритуале воинов маори — коренных жителей Новой Зеландии. Об этом сообщает твиттер Кенсингтонского дворца.

«После пофири (приветственного ритуала. — «Газета.Ru») герцог Сассекский принял участие в уиро, древней традиции воинов маори, которая позволяла выяснить, пришел ли гость с миром или с враждебными намерениями», — говорится в сообщении.

На снимке, опубликованном в твиттере, британский принц изображен сидящим напротив трех воинов маори, но, в отличие от них, он одет в деловой костюм.

16 октября принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл отправился в официальный тур по Австралии, Новой Зеландии и государствам Фиджи и Тонга.

