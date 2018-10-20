Мосгорсуд встал на сторону экс-супруги Ахмедова в бракоразводном процессе

Мосгорсуд поддержал бывшую жену миллиардера Фархада Ахмедова Татьяну в деле о разводе супругов. Об этом сообщает Business FM.

Как отмечается, Ахмедов утверждал, что подал документы на развод в столичный ЗАГС еще в 2000 году. Его супруга обратилась в лондонский суд с аналогичной просьбой через 12 лет, когда Ахмедов продал свою долю в энергетической компании «Нортгаз» за $1 млрд. Суд удовлетворил ее иск и обязал его выплатить Татьяне около $600 млн, но Ахмедов отказался.

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По словам эксперта по бракоразводным процессам Екатерины Духиной, в России дела о разводе не хранятся более семи лет, сохраняется только выписка из решения с ФИО истца и ответчика.

«В рамках этого дела ФИО Ахмедова не совпали с той информацией, которая была обнаружена в выписке, полученной из Зюзинского суда. Там кто-то разводился с такой же фамилией, но имя и отчество у этого человека были иные», — сказала Духина.

Она добавила, что по этой причине суд отказался признать, что брак был расторгнут 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что Дубайский суд отказал Татьяне Ахмедовой оставить дело по яхте Luna на рассмотрение судов МФЦД.