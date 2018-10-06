Первая леди США встала на защиту обвиняемого в домогательствах Кавано
Супруга американского президента Меланья Трамп встала на защиту кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, обвиняемого в США в сексуальных домогательствах. Об этом пишет американский журнал Time.
По мнению Меланьи Трамп, высокие навыки Кавано соответствуют американскому правосудию.
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«Я полагаю, что он достаточно высоко квалифицирован для должности в Верховном суде», — заявила Трамп.
Она рассказала о радости от того, что и Кавано, и обвинитель в ходе рассмотрения дела были услышаны.
При этом первая леди США подчеркнула, что жертвам «любого рода злоупотреблений или насилия» необходимо помогать.
Ранее сообщалось, что в США сравнили дело о харассменте Кавано с обвинениями в адрес Клинтона.