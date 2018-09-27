Паспорт Цоя ушел с молотка

Паспорт и записную книжку музыканта Виктора Цоя продали на аукционе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

Паспорт лидера группы «Кино» был найден в квартире его друзей на улице Рубинштейна. Стартовая цена лота составляла 2,5 млн рублей, паспорт был продан за девять млн рублей. Кроме того, на аукционе продали записную книжку музыканта — ее стартовая цена составляла 500 тыс рублей, лот приобрели за три миллиона рублей.

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Кроме того, на аукционе была продана рукопись песни «Хочу перемен!».

Ранее режиссер Алексей Учитель рассказал о своем новом фильме, посвященном Цою. По словам режиссера, главным героем картины станет не сам музыкант.