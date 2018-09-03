Поклонская рассказала о своем медовом месяце

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская впервые рассказала о своем замужестве и медовом месяце. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

13 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, однако сама депутат эти сообщения не комментировала.

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По словам Поклонской, они с супругом начали проводить отдых в Крыму, однако в планах у молодоженов поехать «дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть».

«Как вы думаете, где мы отдыхаем?… Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны», — сказала Поклонская.

Она отметила, что в настоящее время они с мужем находятся в Крыму.

Ранее стало известно, что в сети появилось видео со свадьбы Поклонской.