Картину Ван Гога впервые за 20 лет выставят на аукционе во Франции

Полотно нидерландского художника Винсента Ван Гога впервые за 20 лет появится на аукционе во Франции. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Artcurial.

Отмечается, что полотно «Женщины в дюнах за починкой сетей» было написано в Голландии и датируется 1882 годом. Его оценочная стоимость составляет от €3-5 млн.

Ранее в Вене на аукционе продали фотокамеру Leica за €2,4 млн.

