СМИ: Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом

Модель Джиджи Хадид рассталось со своим бойфрендом, экс-участником группы One Direction Зейном Маликом, сообщает The Sun.

«Они уже не пара, но они остаются близки и поддерживают друг друга. Реальность такова, что они разошлись, хотя встречались долгое время», — заявил изданию источник, близкий к паре.

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Отмечается, что Хадид и Малик могли расстаться из-за напряженного рабочего графика.

Ранее сообщалось, что модель обвинила отца Джиджи и Беллы Хадид в изнасиловании.