Зона поражения западных боеприпасов при атаке с Украины
Дальность полета любой ракеты ограничена. Скорее всего, ВСУ попытаются разместить установки где-то поближе к границе с РФ. ATACMS может пролететь 150–300 км. Такой разброс зависит от модификации. Под угрозой находятся Крым, новые регионы, все приграничные области, частично Краснодарский край, Воронежская, Липецкая, Тульская, Ростовская, Калужская, Смоленская области.
На вооружении США также есть планирующие бомбы GLSDB, которые также передали ВСУ. В марте 2023 года подобное оружие уже сбивали на территории РФ. Эти бомбы сложно обнаружить на последнем этапе полета. Они опасны для приграничных регионов, Воронежской и Орловской областей.
Немецкие ракеты TAURUS имеют еще больший радиус поражения, однако Германия пока отказывается передать их Украине. Они могут долететь не только до указанных выше регионов, но и даже до Москвы, Элисты, Волгограда и Тамбова.
Британские ракеты Storm Shadow уже имеются в распоряжении ВСУ, они летят примерно на такое же расстояние, как и TAURUS.