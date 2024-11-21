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Инфографика

Зона поражения западных боеприпасов при атаке с Украины

США разрешили Украине наносить удары вглубь России с помощью американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. Западные СМИ сообщили, что удары будут только по военным объектам в Курской области, однако 19 ноября ВСУ ударили американскими ракетами по Брянской области. «Газета.Ru» публикует инфографику, где показано, до каких городов могут долететь западные боеприпасы.
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"Газета.Ru"

Дальность полета любой ракеты ограничена. Скорее всего, ВСУ попытаются разместить установки где-то поближе к границе с РФ. ATACMS может пролететь 150–300 км. Такой разброс зависит от модификации. Под угрозой находятся Крым, новые регионы, все приграничные области, частично Краснодарский край, Воронежская, Липецкая, Тульская, Ростовская, Калужская, Смоленская области.

На вооружении США также есть планирующие бомбы GLSDB, которые также передали ВСУ. В марте 2023 года подобное оружие уже сбивали на территории РФ. Эти бомбы сложно обнаружить на последнем этапе полета. Они опасны для приграничных регионов, Воронежской и Орловской областей.

Немецкие ракеты TAURUS имеют еще больший радиус поражения, однако Германия пока отказывается передать их Украине. Они могут долететь не только до указанных выше регионов, но и даже до Москвы, Элисты, Волгограда и Тамбова.

Британские ракеты Storm Shadow уже имеются в распоряжении ВСУ, они летят примерно на такое же расстояние, как и TAURUS.

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