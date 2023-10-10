В каких странах применяется смертная казнь
«Она не может служить сдерживающим фактором для преступности, но делает судебные ошибки необратимыми», – говорится в заявлении СЕ по случаю Дня против смертной казни. В 55 странах мира все еще казнят людей за преступления. Например, в Иране и Саудовской Аравии число смертных приговоров за последние годы только выросло. В Китае данные о казнях засекречены, но, по неподтвержденным данным, их совершается более тысячи ежегодно.
112 стран мира отменили смертную казнь за все виды преступлений. Еще в 23 она формально действует, но не применяется на практике.