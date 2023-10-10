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В каких странах применяется смертная казнь

Осенью 2007 года Комитет министров Совета Европы принял решение учредить Европейский день против смертной казни. Он отмечается ежегодно 10 октября. В этом году исполняется 20 лет со дня вступления в силу Протокола №13 к Европейской конвенции по правам человека, запретившего высшую меру. На данный момент его ратифицировали 44 государства – члена Совета Европы, совсем скоро это сделают Армения и Азербайджан. Единственной страной в Европе, где до сих пор выносят смертные приговоры, остается Белоруссия.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

«Она не может служить сдерживающим фактором для преступности, но делает судебные ошибки необратимыми», – говорится в заявлении СЕ по случаю Дня против смертной казни. В 55 странах мира все еще казнят людей за преступления. Например, в Иране и Саудовской Аравии число смертных приговоров за последние годы только выросло. В Китае данные о казнях засекречены, но, по неподтвержденным данным, их совершается более тысячи ежегодно.

112 стран мира отменили смертную казнь за все виды преступлений. Еще в 23 она формально действует, но не применяется на практике.

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