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Занимавшийся разведкой у Крыма беспилотник США подал аварийный сигнал

RadarBox: занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал сигнал у Сицилии

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Shutterstock

Американский беспилотник MQ-4C, занимавшийся разведкой у берегов Крыма, подал аварийный сигнал возле Сицилии. Об этом свидетельствуют данные портала RadarBox.

Отмечается, что дрон с позывным BLKCAT6 попал в список устройств, которые в последнее время подавали сигнал бедствия. Беспилотник совершал разведывательный полет над Черным морем рядом с берегами Крыма. После этого днем 14 июня дрон приземлился на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии.

На подлете к Сицилии он подал аварийный сигнал. Кроме того, боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert в соцсети X также сообщили о подаче аварийного сигнала американским беспилотником.

До этого российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что государства Североатлантического альянса на сегодняшний день фактически участвуют в российско-украинском конфликте, предоставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные космической и воздушной разведки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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