В самолетах Boeing опять нашли изъян

В пассажирских самолетах компании Boeing обнаружили очередной дефект — в крепежных деталях фюзеляжа. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о пассажирских самолетах Dreamliner 787 — компания-производитель проводит проверку нескольких бортов, на которых был обнаружен дефект. По данным источника информационного агентства, всего на нескольких бортах обнаружили более 900 неправильно закрученных и затянутых элементов крепежа.

Фюзеляж является ключевым местом в конструкции каждого самолета, представляя собой его корпус, внутри которого находится все остальное — механика, электроника, управление самолетом и, собственно, пассажиры.

Компания Boeing в последнее время часто сталкивается с проблемами и дефектами в конструкции своих самолетов. До этого в сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность.

При этом, по необъяснимым причинам, несколько бывших инженеров и ответственных за технический контроль специалистов, которые открыто критиковали недостатки конструкции самолетов, были найдены без признаков жизни.

Ранее в США нашли тело бывшего инженера Boeing.