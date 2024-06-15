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Севастопольские коммунальщики объявили полную готовность к надвигающемуся шторму

Заммэра Севастополя сообщил, что коммунальные службы перевели в режим готовности

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Валерий Мельников/РИА Новости

Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся на город штормом с сильными ливнями. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в Telegram-канале.

«Уважаемые севастопольцы, все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности», — пишет Горлов.

Позднее и.о. заммэра города сообщал, что бригады городского Водоканала оперативно устраняют последствия непогоды. Также Горлов в своих социальных сетях разместил информацию для граждан о том, куда звонить в случае чрезвычайного происшествия.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Краснодарском крае температура поднимется до 31-36°С, в Крыму и Ставропольском крае также будет очень тепло.

А в горных районах этих регионов пройдут сильные дожди в начале недели.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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